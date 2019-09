Tornano gli incontri culturali di Unitre Torino

Riprendono, dopo la pausa agostana, gli incontri culturali organizzati dall’Unitre Torino per i soci: cultura, attualità, letteratura, arte e tanti altri approfondimenti.

Si inizierà domai, martedì 3 settembre, con “In memoria di Giovanni Ramella. Qohelet, tra letteratura e filosofia”. L’incontro, tenuto dal docente Unitre Ernesto Riva, sarà in memoria di Giovanni Ramella, storico preside del liceo classico Massimo D’Azeglio di Torino, ad un anno dalla sua scomparsa. In particolare, ci si soffermerà sul libro biblico del Qohelet (Ecclesiaste), conosciuto soprattutto per il detto "vanità delle vanità, tutto è vanità". L'incontro esporrà alcune delle tematiche fondamentali del libro e ne scoprirà la perenne attualità, una lettura che non lascia indifferenti e che, come tutti i classici, parla agli uomini di tutte le epoche svelando il senso profondo della nostra vita.

Giovedì 5 settembre Michele Giorio, docente Unitre, condurrà invece “Banche e investimenti: il risparmio tradito”. Durante il pomeriggio si parlerà delle crisi bancarie e del loro impatto sulla fiducia dei risparmiatori, esaminando sia le cause che hanno portato alla crisi del 2008, che le conseguenze che ne sono derivate negli anni successivi. Non mancherà un approfondimento sulla trasformazione del rapporto tra banca e cliente e gli strumenti a disposizione a tutela dei risparmiatori.

Gli incontri culturali si terranno alle ore 16 presso l’Auditorium EdP in Corso Govone 16/a a Torino. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Per informazioni: Università della Terza Età - UNITRE



C.so Trento 13 Torino - Tel. 011 43.42.450