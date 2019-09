Rissa tra ambulanti a Porta Palazzo degenera in aggressione con un porta prezzi

Rissa tra due ambulanti marocchini a Porta Palazzo degenera in un’aggressione con un pesante porta prezzi in ferro, usato in precedenza per colpire e mandare in frantumi il parabrezza di un autocarro. Gli agenti della Polizia Municipale sono intervenuti nel mercato centrale di Torino perché i due operatori, di 23 e 45 anni, erano venuti alle mani.

Dopo essere stati medicati dal personale del 118, gli stranieri sono stati denunciati e multati con un verbale di 160 euro cadauno. Dagli accertamenti dei Civich è inoltre emerso che il furgone danneggiato era senza assicurazione: per questo il proprietario è stato sanzionato e il veicolo posto sotto sequestro amministrativo. All’uomo sono inoltre stati tolti 5 punti sulla patente.

Questa mattina gli Agenti del Comando di Porta Palazzo sono inoltre intervenuti per accompagnare una camerounense 36 presso il Comando di via Bologna: la donna, priva di biglietto sul bus, si era rifiutata di fornire le proprie generalità ai controllori Gtt. La straniera è stata identificata e denunciata.