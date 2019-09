Top Gun in volo su Torino: i caccia F-35 passano sopra la Mole Antonelliana [VIDEO]

Spettacolo nei cieli di Torino: tra le 10.30 e mezzogiorno, cinque velivoli militari sono transitati nello spazio aereo del capoluogo piemontese, tenendo i torinesi con il naso all’insù.



Per un attimo è sembrato di stare sul set di “Top Gun”, colossal americano e film di riferimento per tutti gli amanti del genere. Il primo aereo a farsi vedere è stato il C-130J, un aereo piuttosto grande e destinato appunto al trasporto: il velivolo è transitato su Torino Nord, è passato sulle Vallette e dopo un passaggio con le Alpi sullo sfondo si è diretto verso la Mole. Una volta passato sul simbolo di Torino, è scomparso dietro la collina di Superga.



Per l’arrivo in formazione dei due caccia F-35 è stato necessario attendere almeno un’ora: i due F-35, insieme a un jet, hanno sorvolato Torino intorno alle 11:30. Un rumore fortissimo, simile a un boato, grande stupore e “ooohh” di accompagnamento. Qualcuno, non sapendo del passaggio programmato, è rimasto sorpreso dall’arrivo in perfetta formazione dei velivoli militari. Curiosità anche per l’aereo invisibile, che rispettando il proprio soprannome, dovrebbe essere passato su Torino senza essere visto. Il condizionale in questo caso è d’obbligo.



Il Comando ha spiegato come "l'attività, preventivamente coordinata con le autorità competenti, pianificata e condotta in aderenza alle procedure e alle previste normative di sicurezza del volo, sia stata svolta nell'ambito di una missione di addestramento”. A Torino, almeno per un attimo, è sembrato di stare sul set di Top Gun.