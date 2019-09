Imprenditore torinese "mente" della truffa ai danni dello Stato scoperta al Santa Croce di Cuneo

L'indagine non è ancora conclusa: la truffa ai danni dello Stato che ha coinvolto un dipendente dell'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo potrebbe essere molto più sostanziosa, in termini economici, dei 951mila euro calcolati su 4 anni - 2014/2018 - di verifica degli ordini e delle bolle di materiale protesico ordinato e mai arrivato a destinazione, in quanto non necessario.

Come non si esclude che possano esserci altri ospedali coinvolti. Stamattina sono state illustrate, nel corso di una conferenza stampa presso la caserma delle Fiamme Gialle di Cuneo, le ultime risultanze dell'operazione Titanio, condotta dal Nucleo P.E.F. (polizia economica finanziaria) sotto il comando del tenente colonnello Michele Pagnotta.

C'è stato un secondo arresto. Dopo l'infermiere referente per la logistica del blocco operatorio Antonio Iannicelli, finito in manette (ora è ai domiciliari) lo scorso 18 luglio con un blitz avvenuto in ospedale, nei giorni scorsi è stato arrestato Luigi Martinelli, residente a Vinovo titolare della "Sanitor Sas", società di Nichelino da oltre vent'anni fornitrice dell'azienda ospedaliera cuneese. Devono rispondere di truffa aggravata ai danni dello Stato e corruzione.

Come agivano i due? Da almeno 4 anni venivano "caricate" protesi per determinati interventi per i quali quelle protesi non servivano. Venivano però pagate, senza in realtà mai arrivare.

Tutto ha avuto inizio da una verifica interna all'ospedale, con poi, a seguito di evidenti incongruenze, il coinvolgimento delle Fiamme Gialle. "Abbiamo verificato, per ogni intervento, se le protesi caricate sui pazienti venivano effettivamente usate e se servivano. Con esiti sconvolgenti - ha detto il luogotenente Alessandro Gigante illustrando le modalità operative. Su alcuni pazienti venivano caricati molteplici dispositivi sanitari che non servivano per quell’operazione. Le indagini sono continuate con intercettazioni ambientali e telefoniche, oltre che con un gps installato nella vettura dell'infermiere, per cui, inizialmente, si profilava l'ipotesi di peculato. Per scoprire poi che era corrotto e che agiva, come da lui dichiarato nell'interrogatorio di garanzia, in cambio di circa 6000 euro l'anno e qualche viaggio".

A specificare come, nel corso delle dichiarazioni rilasciate dall'infermiere cuneese, sospeso dal lavoro dopo 34 anni di servizio l'ipotesi di reato sia passata da peculato a corruzione, è stato il capitano Gabriele Izzo.

L'imprenditore torinese, dal canto suo, fatturava ma non consegnava la merce ordinata. L'ammanco, valutato in circa 250mila euro l'anno, "si perdeva" nei conti da decine di milioni di euro della spesa sanitaria complessiva sostenuta dal Santa Croce. Erano cinque i prodotti particolarmente gettonati per la truffa: tra questi un filo in titanio (da cui il nome dell'operazione) da sutura lungo 40 centimetri, che costa 35 euro.

Al termine delle indagini preliminari, le Fiamme Gialle hanno chiesto l'adozione di un decreto di sequestro di beni quantificato in oltre un milione di euro.

Il colonnello Massimiliano Pucciarelli, comandante provinciale della GdF, ha posto l'accento sulla collaborazione tra il Corpo e gli enti pubblici. "Fondamentale, nel nostro operato, la verifica del corretto utilizzo di denaro pubblico, settore strategico per le Fiamme Gialle, assieme alla lotta all'evasione".

A quanto emerso, a seguito dell'accaduto, l'azienda ospedaliera SantaCroce e Carle avrebbe già apportato delle modifiche alla procedura fin qui adottata per gli ordini di materiale per il blocco operatorio.

L’attività è stata coordinata dal Procuratore della Repubblica di Cuneo - dott. Onelio Dodero – nel settore del contrasto alle frodi in danno del Servizio Sanitario Nazionale e dei reati contro la Pubblica Amministrazione.