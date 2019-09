Pisano, Sganga (M5S): "La scelta di Conte dimostra che quanto stiamo facendo a Torino è un esempio per tutta Italia"

"La nomina di Paola Pisano a ministro dell'Innovazione, un ministero che il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte ha creato, è la dimostrazione che quanto stiamo facendo a Torino è ormai un esempio per tutta Italia". A dirlo è Valentina Sganga, capogruppo del M5S al Comune di Torino.

"Speriamo - ha detto Sganga - che questo riconoscimento convinca anche il PD di Torino che la strada che come Movimento 5 Stelle abbiamo intrapreso è quella giusta. Lasciare andare Paola è una perdita per la Città, ma speriamo che nel nuovo ruolo possa dare ancora più slancio ai progetti per Torino. Dalla guida autonoma, passando per l'informatizzazione dei servizi pubblici, sono tante le sfide che dobbiamo raccogliere e vincere. La collaborazione con un'altra piemontese e 5 a stelle, come Fabiana Dadone, può fare solo bene alla pubblica amministrazione che finalmente potrà entrare nel futuro".