Incidente sul lavoro a Rivarolo, operaio scivola da un'impalcatura: ricoverato all'ospedale di Ciriè

Incidente sul lavoro oggi, giovedì 5 settembre, in un cantiere di via Trento a Rivarolo. Un operaio di 44 anni, residente a Front Canavese, è scivolato dalla scala di un'impalcatura allestita per i lavori di ristrutturazione di una casa.



L'uomo, che lavora per una ditta di Valperga, è caduto per alcuni metri finendo a terra. I colleghi lo hanno subito soccorso e hanno chiamato il 112, numero unico delle emergenze. I sanitari, intervenuti con un'ambulanza, hanno stabilizzato le condizioni dell'operaio, prima del trasporto all'ospedale di Ciriè.

L'uomo avrebbe subito un sospetto trauma cranico e toracico, ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. La dinamica dell'accaduto è ora al vaglio dei carabinieri.