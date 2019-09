Torna il B-Locale e da stasera a San Donato è subito cultura

Il B-Locale sta per riaprire i battenti dopo la pausa estiva: il circolo Arci letterario di Via Bari 22, punto di riferimento culturale del quartiere basso San Donato, ripartirà dai propri cavalli di battaglia per entrare ancora di più nel cuore del tessuto sociale cittadino.

Per questo weekend (la riapertura definitiva è prevista per il 19 settembre) la ricetta prevede un mix di musica, poesia e letteratura: si partirà oggi, venerdì 6 settembre (ore 19.30) quando andrà in onda, in diretta dal B-Locale, una puntata speciale della trasmissione radiofonica “Date night radio show”, accompagnata dai versi dei poeti torinesi Daniele Cargnino, TJ e Fausto Celeghin.

Domani, sabato 7, a partire dalle ore 18, l'attività del circolo si sposterà momentaneamente allo Spazio Popolare Neruda di Corso Ciriè 7 per la presentazione del libro di Wu Ming 1 “La macchina del vento” con la partecipazione dell'autore e di Mariano Tomatis.

La nuova stagione, come anticipa il gestore e scrittore di romanzi noir Luca Rinarelli, punterà quindi su solide basi: “In autunno - spiega – riprenderemo il ciclo di concerti in collaborazione con l'etichetta Solitunes, ospitando alcuni tra i migliori solisti del panorama jazzistico italiano; proseguiremo, inoltre, le collaborazioni con eventi quali Torino Jazz Festival e Salone del Libro. Quest'anno abbiamo deciso di concentrare gli eventi culturali, come le presentazioni e il teatro, al giovedì, mentre i concerti saranno sempre al sabato; il venerdì, invece, verrà lasciato alla più totale libertà”.

Non mancheranno, comunque, alcune novità interessanti: “Sempre per il giovedì – prosegue Rinarelli - proveremo a studiare un format per raccontare Torino dal punto di vista di personaggi significativi presi dalle varie realtà di quartiere, mentre per i più piccoli organizzeremo periodicamente attività da svolgere la domenica pomeriggio”.