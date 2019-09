Da oggi il centro storico di Pinerolo diventa città dell’Artigianato

Dalle 17 la Rassegna dell’Artigianato nel centro storico di Pinerolo aprirà ai visitatori. L’inaugurazione ufficiale si terrà alle 18 in piazza Facta.

Diversi gli appuntamenti della giornata, dalla tavola rotonda organizzata da l’Eco del Chisone all’ex Caffè del Teatro, davanti al municipio, ai laboratori per i più piccoli di Artigianato Kidz, passando per l’Artigianato feat. Sghembo dalle 14,30 al Germoglio di via Silvio Pellico 42 dove si terrà un’anteprima del Festival per l’inclusione della disabilità.

Mentre il cortile del Vescovado in via del Pino ospiterà musica dal vivo al Circus Garden Loft, dalle 19 alle 23,30, e la chiesa di San Domenico in piazza Marconi farà da cornice a un concerto lirico alle 21.

Domani invece si terrà anche il mercato cittadino e, vista la concomitanza con l’Artigianato, il Comune ha deciso di estendere dalle 7,30 alle 00,30 l’orario della navetta gratuita che parte dal parcheggio del Palaghiaccio e da quello dell’ospedale.