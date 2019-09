Cassa integrazione, Torino è ancora la provincia più colpita dalla crisi in tutta Italia

Anche i primi sette mesi del 2019 non regalano un sorriso all'economia torinese. Se infatti - a livello regionale - il ricordo agli ammortizzatori sociali è sceso del 4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il capoluogo non può certo festeggiare, visto che con le sue 11.549.211 ore autorizzate si piazza davanti a Roma e Napoli come provincia più cassintegrata del Paese. E' il segnale che le aziende continuano a soffrire e la crisi continua a mordere, almeno all'ombra della Mole. Lo rivela l'elaborazione effettuata dall'ufficio studi di Uil, che mostra come nell'intera regione le ore di cassa integrazione richieste sono state - da gennaio a luglio - 16.746.890. Dunque, Torino recita una parte di primo piano (purtroppo).

Sull'altro piatto della bilancia, invece, il calo del Piemonte è in decisa controtendenza rispetto al dato nazionale, che con 163.013.587 ore registra un incremento del 18,1%. In base a queste cifre, nei primi sette mesi dell’anno la media mensile dei lavoratori piemontesi tutelati è stata di 14.073, in diminuzione di 587 unità rispetto al periodo gennaio-luglio 2018.

Aldilà dei "dolori" torinesi (dove la cassa è salita del 17%), sono state altre le province in cui gli ammortizzatori sociali hanno osservato la variazione più imponente: Biella +123,9%, in particolare e Novara +22,9%. In calo tutte le altre: Alessandria -11,3%, Vercelli -37,7%, Cuneo -53,7%, Asti -65% e Verbania -77,3%.

Spostando l'analisi sui settori produttivi, soffre l'industria +3%, mentre calano Edilizia -46,4%, Artigianato -53% e Commercio -43,9%.