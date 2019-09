Ex Embraco: Fim, Fiom e Uilm chiedono un incontro al neo ministro Patuanelli

Già in tarda primavera i timori si erano rafforzati. E l'estate non ha portato rassicurazioni. Ecco perché sul tavolo del neo titolare del Mise, il ministro Stefano Patuanelli, uno dei primi dossier da affrontare sarà quello dell'ex stabilimento Embraco, sito di Riva di Chieri che ormai osserva con crescente preoccupazione lo stallo del processo di reindustrializzazione voluto da Ventures Production.

Se nei giorni scorsi alcuni degli operai avevano mandato una lettera carica di ansie e timori ad alcuni esponenti di Potere al popolo, stavolta sono i sindacati a fare la propria mossa. E unendo le forze (una situazione che per Embraco è sempre stata la norma, in questa vertenza), Fim Fiom e Uilm Torino hanno scritto una lettera proprio a Patuanelli (e per conoscenza all'assessore regionale al Lavoro, Elena Chiorino, per chiedere un incontro che faccia luce e chiarezza. Anche alla presenza della proprietà, che con il passare dei mesi ha sottoposto all'attenzione dei dipendenti ipotesi successive di produzione partendo dai robot per pulire i pannelli solari passando per giocattoli innovativi o altro ancora.

"A seguito dei mancati sviluppi e applicazione del Piano industriale presentato dalla nuova proprietà Ventures nel giugno 2018 - si legge nella lettera scritta dai sindacati firmata dai rispettivi segretari Claudio Chiarle, Edi Lazzi e Dario Basso - chiediamo un incontro urgente, anche con la proprietà aziendale, per verificare la consistenza e applicazione futura del Piano aziendale, esprimendo seria preoccupazione per le prospettive occupazionali".