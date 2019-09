Il Corteo Storico uno dei momenti clou a Nichelino della Festa di San Matteo

Manca sempre meno al grande appuntamento con la Festa di San Matteo, che dal 12 al 23 settembre renderà Nichelino un polo di attrazione per turisti, curiosi ed appassionati, visto il ricco cartellone di eventi in programma.

Uno dei momenti clou sarà domenica 15 la VI edizione del Corteo Storico: sfilata di Gruppi Storici e Musici piemontesi con la partecipazione del Gruppo Storico Medievale Ghibellina di Iglesias (Sardegna) e del Gruppo della Confraternita di San Domenico Gli Orti di Mecenate (Umbria). Il tutto per dare un senso più "nazionale" ad un evento che non riguarda solo Nichelino e i suoi cittadini.

Alle ore 15 è in programma la partenza dai giardini del Centro d'incontro Nicola Grosa. Il percorso prevede poi l'attraversamento di via Damiano Chiesa, via Giusti, Piazza Di Vittorio (con esibizioni), via Torino,via XXV Aprile, via San Matteo.

L'arrivo in fiera è previsto attorno alle 17.15. La speranza è che il tempo possa aiutare e che non si mettano di mezzo piogge e temporali, che potrebbero costringere ad annullare l'evento.