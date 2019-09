Mantra Festival al Borgo Medievale di Torino, Max Gazzé a Settimo: tutti gli eventi dal 6 all'8 settembre

Weekend movimentato e ricco di intrattenimento, quello che apre la sfilata settembrina di spettacoli ed eventi culturali a Torino e provincia.

Sabato 7 e domenica 8 approda nel capoluogo la prima edizione del Mantra Festival, ospitato nella suggestiva cornice del Borgo Medievale, in occasione del Festival dei Carri (in sanscrito “Ratha Yatra”), una delle celebrazioni più antiche dell’India. Una due giorni dedicata al canto e all’ascolto di vibrazioni spirituali, tra danza, yoga e meditazione, con una sfilata inaugurale da piazza Vittorio nel pomeriggio di sabato. Per maggiori informazioni: www.harekrishnatorino.it

Gli amanti dei giochi di ruolo e da tavolo non potranno perdersi il secondo TOPlay, il festival al parco della Tesoriera organizzato dall'associazione Il FortunaDado. Per due giorni, il 7 e l’8, appassionati o semplici curiosi potranno cimentarsi in diverse esperienze: oltre ai grandi classici e le novità del settore, sono infatti previsti anche war games e raduni di cosplayer. Per maggiori informazioni: www.toplaytorino.it

L’Imbarchino, dopo il successo della riapertura lo scorso luglio, prosegue la sua rassegna estiva di eventi en plein air, dando appuntamento ai suoi fedelissimi domenica, dalle ore 17, con un pomeriggio di esplorazione della cultura cilena, tra canti e danze tradizionali, assaggi di cibo tipico, oggettistica e libri. Dalle 17 Hector Roberto Carrasco, detto "Mono", uno dei maggiori muralisti cileni, inviterà i bambini a cimentarsi con colori e pennelli per la realizzazione di un murales in scala naturale. Alle 18 seguirà il concerto del cantautore argentino Miguel Angel Acosta, mentre Paolo Ferruccio Cuniberti, parlerà del suo romanzo "Ultima Esperanza”, allestendo un banchetto di libri di autori cileni tradotti in Italia da Edicola Ediciones.

Dedicata a tutti i cinefili estimatori delle proiezioni all’aperto, lo spazio Comala nell’ex Caserma La Marmora (corso Francesco Ferrucci 65/a) prosegue la sua rassegna “7 sere per 7 registi”, dedicando le serate di sabato e domenica alle opere di David Lynch e Martin Scorsese.

Domenica 8 torna il Gran Balon a Borgo Dora, il mercato tematico più grande del del Piemonte con oltre 300 espositori tra antiquariato, vintage, artigianato, brocantage e collezionismo.

La musica sarà poi protagonista con Il Giorno dei Cori e l’Open Singing di MITO SettembreMusica, evento ospitato nella Sala Fucine delle OGR - Officine Grandi Riparazioni di Torino, sabato 7 alle ore 21. Un momento di grande partecipazione collettiva attorno al piacere di cantare, con il Coro San Nicolò di Litija in Slovenia, Torino Vocal ensemble, il Complesso Vocale di Nuoro, il Coro polifonico di Lanzo Torinese, la Corale Universitaria di Torino, l’Ensemble La Rose di Piovene Rocchette, l’Accademia Corale di Lecco, i Sibi Consoni di Genova, pour Choeur di Basilea e il Coro del Friuli Venezia Giulia. Per maggiori informazioni: www.mitosettembremusica.it

Spostandoci in provincia, Settimo Torinese sabato 7 farà da palcoscenico al concerto di Max Gazzé al “Fuori Tutti Festival”, reduce dalle sue ultime stagioni di grande successo e dal suo ultimo lavoro “Alchemaya”, apprezzato dalla critica e dal pubblico. Il live si terrà nel parco De Gasperi, con ingresso gratuito consentito a non più di 5 mila persone.

Il Muuh Festival, organizzato dall’Associazione ColoriQuadri, festeggia quest’anno i suoi primi dieci anni di proiezioni alla Cascina Duc di Grugliasco (strada del Portone 197). In particolare il 7 sarà presentato in anteprima assoluta un cortometraggio dedicato al festival e prodotto a Londra da Franz Pagot, tra i più grandi direttori della fotografia al mondo. Per maggiori informazioni: www.coloriquadri.com/muuhfilmfestival

Prosegue, fino a domenica 8, la settantesima edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola (ore 18-24 il sabato, 10-24 la domenica). Per il gran finale, tributo musicale ai Pink Floyd in piazza Sant’Agostino e fuochi d’artificio piromusicali.

A Pinerolo, dalle 17 di questa sera, prenderà avvio la Rassegna dell’Artigianato nel centro storico, diviso per l’occasione in quindici “quartieri” con oltre 200 espositori, seguendo il fil rouge “Liberi di creare”.

Infine, per tutto il weekend, il Comune di Grugliasco ospita, all’interno del Parco Culturale “Le serre” (via Lanza 31), la rassegna enogastronomica Degustè, per valorizzare, con le eccellenze locali, il progetto “Maestri del Gusto di Torino e provincia”, nato nel 2002 grazie alla Camera di commercio di Torino, il suo Laboratorio Chimico e Slow Food. Per ulteriori dettagli: www.deguste.it