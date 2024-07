Tampona un'altra vettura e poi fugge: il pirata della strada fermato dai carabinieri di Moncalieri

Momenti di paura nella serata di sabato 29 giugno a Moncalieri, nella zona di viale del Castello, dove un 48enne ha provocato un incidente, tamponando un'altra vettura, fuggendo via senza prestare soccorso, nonostante alcuni altri automobilisti avessero cercato di bloccarlo.

Tasso alcolemico ben oltre il limite consentito

I carabinieri, intervenuti prontamente, sono però riusciti a fermare il fuggitivo nei pressi di strada Mongina e dal successivo alcoltest è emerso che l'uomo era ubriaco, avendo un tasso alcolemico di circa 2 g/l, ben oltre il limite consentito.

Scattata la denuncia da parte dei carabinieri

Il 48enne è stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza, omissione di soccorso e fuga. Niente sequestro del mezzo, invece, ma solo perché la vettura è risultata di proprietà di una terza persona non coinvolta nell'incidente.