Arriva la quarta edizione del "San Gillio Sport Fest"

22 Settembre si svolgerà il "San Gillio Sport Fest", giunto alla sua IV edizione, con il patrocinio della Città Metropolitana e della regione Piemonte.



Lo scopo di tale evento è creare un momento di aggregazione per tutti i cittadini attraverso la proposta di attività motorie sia per i bambini che per gli adulti.



Novità di quest'anno, la proposta al mattino a partire dalle 9.30 di una caccia al tesoro e nel pomeriggio dalle 14.30 i tornei di ping-pong e calcio balilla con quelli ormai consueti a squadre miste (calcio a 5 - pallacanestro - pallavolo - petanque).



Sarà un'occasione per competere lealmente, nel rispetto delle regole e degli avversari.



Per tutte le informazioni si può consultare il sito istituzionale

www.comune.sangillio.to.it oppure inviare una mail a:

alessandrabeccato@comune.sangillio.to.it.