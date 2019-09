Il mondo sbarca a borgo Campidoglio con “Le ricette del dialogo”

Borgo Campidoglio si appresta ad ospitare il mondo grazie alla manifestazione “Le ricette del dialogo”, organizzata dall'associazione Shanti e Scianti con il contributo di AICS e in collaborazione con Città di Torino, Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e C come Campidoglio. Tre appuntamenti, per tre sabati consecutivi, all'insegna della fratellanza e della reciproca conoscenza tra popoli: si inizierà oggi, 7 settembre, con il Venezuela per poi proseguire il 14 con il Marocco e il 21 con il Senegal; tutte le iniziative si svolgeranno in Piazza Risorgimento.

Per quanto riguarda la giornata dedicata al Venezuela (a cura dell'associazione Venezuela in Piemonte), il programma inizierà alle 17 con giochi in piazza, per poi proseguire alle 18.30 con la proiezione di alcune diapositive e, alle 20.30, con i piatti tipici “pabellon criollo”, “mondongo” e “arepas”. Gran finale, dalle 21.30 alle 23, con musica dal vivo e balli tradizionali. Parte della manifestazione si svolgerà nell'area sociale della bocciofila, gestita da un gruppo di cittadini firmatari di un patto di collaborazione con la Circoscrizione 4: “Questa manifestazione - dichiara Pierfelice Massucco – nasce da un'iniziativa del Comune poi trasformata nel bando vinto da Shanti e Scianti. Queste giornate serviranno a conoscere meglio i paesi ospiti e ad avere un approccio più costruttivo nei rapporti con i cittadini di queste nazionalità. Mi auguro di avere un'ottima partecipazione di pubblico”.