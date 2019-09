L’Artigianato 40+3 parte tra punzecchiature e futuro di Pinerolo

Un’inaugurazione tra punzecchiature, punti della situazione e sguardo al futuro. Il sindaco Luca Salvai ha aperto l’edizione 40+3 dell’Artigianato con un discorso lungo, dove ha toccato diversi temi. Tra tutti la stoccata all’associazione ambientalista Italia Nostra, che aveva contestato il torneo estivo di calcio a 5 in piazza Duomo, e al suo presidente Maurizio Trombotto: “Non tutti hanno la preparazione culturale per leggere De Amicis, qualcuno gioca a calcio. Io invito chi gioca a calcio a leggere De Amicis e chi legge De Amicis a guardare il calcio”. Un passaggio inserito all’interno di un discorso dove si parlava delle manifestazioni come strumento per valorizzare luoghi e risorse del territorio per diverse fasce della popolazione.

Salvai anche fatto il punto sui diversi lavori in piedi a Pinerolo, da quelli sulle scuole a Palazzo Acaja, passando per l’ex chiesa di Sant’Agostino e l’apertura del social housing di Casa Annalisa: “Pinerolo non è ferma”.

Infine ha toccato due problemi come i lavori in ritardo della piscina e il flop della fiera patronale in piazza Vittorio Veneto. In merito a quest’ultima ha spiegato: “Nelle prossime settimane metteremo giù delle idee, ma può funzionare solo se chi crede alla città è disposto a mettersi in gioco e dare una mano”.

Durante l’inaugurazione sono stati premiati anche l’artista e l’artigiano più giovani e il funzionario comunale Roberto Bellasio, che segue le manifestazioni, ed è al suo ultimo Artigianato, prima della pensione.

Entrando nel merito del programma, la Rassegna oggi apre alle 10 e convivrà con il mercato del sabato. Una navetta gratuita, fino alle 00,30 porterà le persone in centro dal parcheggio del Palaghiaccio e da quello dell’ospedale.

Al Circus Garden Loft nel giardino del Vescovado di via del Pino, è previsto un incontro con la Cri di Torre Pellice-Pinerolo alle 14, lettura dei tarocchi alle 16 con Gino Faraco, e, alle 17, lo spettacolo “La Trottola” di acrobatica aerea della compagnia Depaso, chiuderà, alle 22, la Secret Silent Disco.

Piazzetta Verdi, per tutta la giornata ospiterà diversi laboratori e letture per bambini, mentre l’ex Caffè del Teatro Sociale, davanti al Comune, alle 18, con Voci Erranti, si trasformerà in una “Biblioteca vivente” con protagonisti detenuti, ex detenuti, rifugiati e operatori dei percorsi di economia carceraria.

Il Germoglio di via Silvio Pellico 42 ospiterà dalle 17 aperitivo in-formazione con una degustazione con offerta minima a partire da 7 euro e la musica del Collettivo Cantautori Pinerolesi. Nella chiesa di San Domenico in piazza Marconi, alle 21, “Aperture inedite”, pensieri e canzoni per dare voce alle relazioni con il Vescovo Derio Olivero. Mentre proseguirà anche la musica nella Balera diffusa di piazza Santa Croce e in vicolo Termine, alle 21, si terrà il concerto serale dei Soul Train.

Per ulteriori informazioni: artigianatopinerolo.it.