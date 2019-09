Torna al Castello Malgrà di Rivarolo Canavese "Sport al Parco"

Sabato 14 settembre 2019, dalle 10 alle 19, torna al Parco “Dante Meaglia” (Parco del Castello Malgrà), “Sport al Parco”, giunto quest'anno alla 4° edizione, organizzato dall'Associazione Amici del Castello di Malgrà e ObiettivoNews, in collaborazione con il Comune di Rivarolo Canavese, e con la partecipazione dell'Agenzia per lo Sviluppo del Canavese.

Questa edizione, dopo il successo degli scorsi anni, si propone decisamente cresciuta, e conta la partecipazione di oltre 40 associazioni.

Per tutta la giornata sarà infatti possibile conoscere e provare le diverse attività proposte: atletica, attività subacquee, volley, tiro con arco, rugby, baseball, quidditch, danza, karate, basket, scherma, pattinaggio, football americano, aikido, taekwondo, yoga, boxe, savate, kickboxing, krav maga, ginnastica ritmica, judo, nordic walking, tai chi chuan, equitazione ed educazione cinofila.

Sport al Parco è dedicato anche alle persone con disabilità, grazie alla collaborazione con In...differenti mai e con altre associazioni che saranno presenti durante la giornata: Gaad, Associazione Sorriso, Gruppo Appartamento Cooperativa Sociale Il Margine, Centro Diurno Il Jolly, Fondazione Comunità La Torre am Anffas Onlus, Specialmente e Naevus Italia Onlus.

Durante la kermesse si potranno infatti provare anche sport come il sitting volley e sarà presenete anche l'handbike.

Non potevano certo mancare l'Associazione Vecchi Pompieri 1912 di Rivarolo Canavese con “Grisulandia” e i giovani della Croce Rossa, Comitato di Rivarolo Canavese, con attività conoscitive.

Anche quest'anno, all'entrata verrà consegnata a tutti i bambini una tessera relativa i vari sport; ogni attività provata verrà segnata e al termine, al bambino, spetterà un bel premio “green”.

È anche però un'edizione ricca di novità. A partire dall'iniziativa che si terrà la mattina: il “Triathlon per Tutti”. Una gara non competitiva formata da squadre miste di ragazzi con disabilità e non, con tre prove speciali: bocce, tiro con l'arco e basket. Le coppie o i gruppi in gara dovranno cimentarsi nel raggiungimento del miglior punteggio. L'obiettivo è quello di coinvolgere e sensibilizzare sul tema della disabilità, abbattere le barriere divertendosi e lanciare un messaggio di uguaglianza e amicizia.

Un'altra grande novità di questa edizione è la “ristorazione” a Km0. Si potranno infatti gustare i salumi, gli hamburger (novità in assoluto gli hamburger di salam patata!) dell'Artigiano del Salume di Ivrea; le miasse dolci e salate di Motta Fre di Quincinetto e il gelato artigianale di A la moda veja di San Martino Canavese.

IL PROGRAMMA

Ore 10 Apertura cancelli e inizio gare di “Triathlon per Tutti” e partite di sitting volley

Ore 11.30 Esibizione pattinaggio

Ore 11.45 Premiazione “Triathlon per Tutti” e presentazione delle Associazioni: In...differenti mai, Gaad, Associazione Sorriso, Gruppo Appartamento Cooperativa Sociale Il Margine, Centro Diurno Il Jolly, Fondazione Comunità La Torre am Anffas Onlus, Specialmente, Naevus Italia Onlus, Sitting Volley e Handbike.

Ore 14,30 Esibizione Judo

Ore 14.45 Esibizione Taekwondo

Ore 15.00 Esibizione Karate

Ore 15.15 Esibizione Tiro con l'arco

Ore 15.30 Esibizione Ginnastica Ritmica

ore 15.45 Esibizione Scherma

Ore 16.00 Momento Istituzionale con riconoscimento a tutte le associazioni partecipanti

Ore 17.00 Esibizione Danza

Ore 17.15 Esibizione Krav Maga

Ore 17.30 Esibizione Boxe

Ore 17.45 Esibizione Savate

Ore 18.00 Dimostrazione di Educazione cinofila

Per tutta la giornata si potranno provare le attività presenti. Ingresso libero. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 19, sarà anche possibile visitare il Castello Malgrà e la mostra allestita all'interno “2019 Accadde…anni fa”.