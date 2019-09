Canalis (PD): "La giunta Cirio dimentica gli studenti di montagna"

“Ci aspettavamo la prosecuzione delle buone pratiche realizzate dalla Giunta Chiamparino – afferma la consigliera regionale del PD Monica Canalis – e invece il Buono Trasporti per gli alunni delle scuole medie superiori è finito in soffitta".

"Si trattava di un sostegno economico alle spese sostenute per l’utilizzo del mezzo di trasporto pubblico da parte degli alunni frequentanti le scuole medie superiori residenti al di sopra dei 600 metri nei comuni montani. Fino a 120 euro per ogni singolo studente. Chiamparino e il suo Assessore alla Montagna Valmaggia ci avevano pensato per tempo, infatti la D.G.R. n. 57 – 7318, che stanziava 500.000 euro, risaliva al 30 luglio 2018, ben prima dell'inizio della scuola".

"Invece i successori Cirio e Carosso sembra che se ne siano dimenticati e, per i Piemontesi che abitano in montagna, domani sarà un primo giorno di scuola più triste. E soprattutto più costoso.”