Centrale del latte di Torino: presentata la nuova bottiglia d’autore in edizione limitata firmata da Enrico Macchiavello

Dopo il grande successo ottenuto dalla prima bottiglia impreziosita dai Pulcinella di Emanuele Luzzati, Centrale del Latte di Torino, l’azienda leader in Piemonte per la produzione e distribuzione di latte, panna e prodotti freschi/freschissimi, presenta una nuova bottiglia in vetro con i disegni di Enrico Macchiavello.

Si tratta di una bottiglia in vetro esclusiva, in edizione limitata, destinata a divenire fin d’ora oggetto da collezione, serigrafata con i disegni del celebre fumettista e in distribuzione per circa un mese, in un numero limitato di bottiglie in vetro di latte fresco TAPPOROSSO Parzialmente Scremato e Alta Qualità a partire da settembre 2019, in tutti i 5.000 punti vendita quotidianamente serviti da Centrale del Latte di Torino in Piemonte.