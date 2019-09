Rave party illegale con 400 giovani alla ex Liri di Nichelino

400 ragazzi hanno partecipato tra sabato e domenica ad un rave party illegale all'interno della ex Liri a Nichelino.

Gli appassionati di musica elettronica si sono dati appuntamento intorno alle 22 di sabato, occupando abusivamente il capannone abbandonato in via Vernea. Musica a tutto volume fino al pomeriggio della domenica, quando i presenti hanno via via abbandonato la struttura.

A monitorare la situazione c'erano i carabinieri, allertati da alcune chiamate già nella serata di sabato. I militari anche identificato i partecipanti, anche se tutto si è svolto senza incidenti o particolari problemi.