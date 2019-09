Papillover punta sulla qualità per conquistare gli amanti di papillon e accessori abbigliamento

La sfida della competitività è attualmente estesa a tantissimi mercati, sono poche le eccezioni. Una chiave per raggiungere l’affermazione commerciale è puntare sulla qualità, non tutti però hanno le risorse tecniche e le competenze per compiere una scelta tanto ambiziosa. Papillover è una di quelle aziende che ha creduto nella produzione artigianale completamente Made in Italy, con creazioni pensate, disegnate e prodotte nel proprio laboratorio sartoriale.

I papillon e gli accessori moda realizzati da Papillover sono fatti esclusivamente a mano, poiché l’artigianalità costituisce, nella filosofia aziendale, una risorsa essenziale perché un prodotto possa definirsi di qualità. Come per altro dimostrato dalla tradizione della migliore sartoria del nostro Paese.

Tutte le creazioni vengono tagliate e cucite singolarmente, grazie a procedure sartoriali che garantiscono la personalizzazione di qualunque particolare. I papillon sono realizzati ricorrendo a molteplici materiali, in particolare jeans, cotone, seta, maglia. E sono confezionati in splendide scatole regalo e chiusi con un sigillo di qualità e garanzia.

BERTO4PAPILLOVER è il nome del progetto che vede la collaborazione tra Papillover e Berto Industria Tessile, storica industria tessile italiana specializzata nel denim. Due realtà che vivono con la stessa intensità l’amore per la qualità e il Made in Italy.

Per quanto riguarda i dettagli dell’offerta, Papillover propone ai suoi clienti papillon da uomo, donna e bambino, ma anche tanti altri accessori: spille da giacca, mantelle, poncho, turbanti, cofanetti regalo, cravatte, pochette da taschino. Trattandosi di prodotti artigianali, l’acquirente ha la possibilità di sfruttare le sapienti tecniche di sartoria napoletana per papillon e accessori su misura delle proprie esigenze.

Le creazioni di Papillover sono a disposizione della clientela delle migliori boutique ed atelier di moda, ma anche quanti non hanno modo di recarvisi possono acquistarle. Il sito ufficiale dell’azienda partenopea, la cui sede si trova a Napoli, dispone di funzionalità di e-commerce.

L’interfaccia web di papillover.com fornisce con chiarezza tutte le informazioni per passare in rassegna l’offerta e comperare il prodotto desiderato. Oltre che semplice e intuitiva, la navigazione non prevede alcun rischio per il pagamento, che può avvenire via PayPal o bonifico bancario. E qualora l’ordine ecceda i 20 euro, la spedizione è gratuita, mentre la consegna è prevista entro 48 ore.