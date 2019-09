Settimo ha celebrato l'edizione 2019 della Fera dla Contenta [FOTO]

Storico appuntamento quello della “Fera dla Contenta”, fiera che risale al lontano 1854, quando venne autorizzata con decreto dal re Vittorio Emanuele II, e che domenica 8 settembre ha radunato per le vie del centro di Settimo Torinese una fiumana di visitatori. A soddisfare il palato dei cittadini sono stati i diversi e tradizionali banchi gastronomici, tra salumi, formaggi, frutta e verdura, agnolotti, miele e dolciumi vari, così come da tradizione sono stati i negozianti, che hanno contribuito all’evento con l’apertura dei negozi. Un appuntamento che per molti rappresenta il ritorno dalle vacanze estive, con l’avvicinarsi della fine dell’estate e il ritorno del freddo autunnale che già nella giornata di domenica si è fatto sentire.



Appuntamento finale per la Festa Patronale di Settimo lunedì 9 settembre, alle ore 21.30 in Piazza Freidano con il Gran Falò del Gambero a cura del Centro di Studi Settimesi, e alle 22 in via Castiglione per lo spettacolo pirotecnico tradizionale.