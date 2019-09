Governo con il M5S: l’ex segretario del Pd di Pinerolo lascia il partito

“Dopo tutti questi anni trascorsi nel Partito, la mia è una decisione non facile e dolorosa, tuttavia inevitabile”. Luigi Pinchiaroglio, ex segretario del Pd di Pinerolo e partecipante alle Primarie del 2016 per la candidatura a sindaco, ha affidato a un lungo e articolato post su Facebook le sue dimissioni dal Pd. Pinchiaroglio è molto critico con la scelta di fare un governo con il M5S, che vede come un “innaturale accordo” con una forza politica “inaffidabile nelle persone e nei comportamenti”. E il suo timore è che il Pd perda la sua vocazione riformista, facendo un assist alla destra: “L’incontro fra Pd e M5S, con il favore di una legge elettorale sempre di più proporzionale, non potrà che portare all’accantonamento del progetto riformista del Pd con l’inesorabile rafforzamento del Centrodestra che, dopo l’esperienza di Governo M5S-Pd, sarà ancora più forte e pericoloso”. La sua non è la prima dura presa di posizione contro il Movimento. Già durante la campagna per il ballottaggio del 2016 tra il candidato sindaco del Pd Luca Barbero e il suo rivale del M5S Luca Salvai, Pinchiaroglio si era scagliato contro i grillini, con un manifesto che li definiva “demagoghi e populisti”, avvicinandoli al razzismo.

Le sue dimissioni sono state consegnate sabato al segretario del Pd di Pinerolo, ma non precludono un eventuale ritorno in futuro nel partito: “Sono pronto a ricredermi se l’evidenza delle cose mi darà torto, certo è che i segnali poco rassicuranti che provengono dal Nazareno non incoraggiano l’ottimismo”.