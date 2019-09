L’Aib di Torre Pellice aiuta due attività di Norcia, colpite dal terremoto

Sono due le attività di Norcia colpite dal terremoto dell’ottobre 2016 che l’Aib di Torre Pellice ha aiutato con l’iniziativa “Arrosticini per beneficenza” dello scorso aprile. Nella notte tra venerdì e sabato una delegazione composta da sei persone, tra cui i due vice caposquadra, è partita da Torre Pellice ed è ritornata in paese ieri mattina presto.

I componenti dell’Aib sono andati a conoscere le persone a cui erano già stati inviati i soldi, per fare una sorta di cerimonia ufficiale.

I due assegni hanno il valore di 600 euro l’uno e sono il ricavato dell’iniziativa che si era tenuta a Fiori e Sapori del 27-28 aprile scorso, con i ragazzi della Federazione italiana cuocitori arrosticini di Bevagna.

“I ragazzi li avevamo conosciuti quando eravamo andati a Norcia per dare una mano – racconta il vice caposquadra Luca Aglì –. Facevano gli arrosticini nel campo della frazione Savelli, dove dormivamo”.

Loro hanno indicato agli Aib torresi un’attività da aiutare: “Sono due ragazze che a Castelluccio hanno un negozio di prodotti tipici con degustazione” prosegue Aglì. Il quadro a distanza di quasi tre anni è ancora preoccupante: “Ci hanno detto di essere dimenticati da tutti. A parte la viabilità, che è stata ripristinata, Castelluccio ha pochissime case agibili ed è piena di macerie. C’è ancora la zona rossa e le forze dell’ordine che vigilano contro gli sciacalli”.

Meglio è andata all’altra attività, in frazione Savelli: “Sono due anziane cugine che avevamo conosciuto quando eravamo venuti a dare una mano. Gestiscono l’unico bar di Savelli e fortunatamente hanno ricevuto una casetta in un villaggio, che è stato realizzato per chi non aveva più la casa agibile: loro sino a qualche tempo fa potevano lavorare, ma la notte dormivano in roulotte”.