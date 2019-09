Pusher di 27 anni arrestato ai giardini “Toro

A seguito di un’operazione di polizia condotta dagli agenti del Commissariato Dora Vanchiglia è stato tratto in arresto un cittadino marocchino di 27 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’uomo è stato fermato nei pressi dei giardini “Toro” e trovato in possesso di sostanza stupefacente. Con sé oltre a denaro contante aveva una chiave che ha permesso l’accesso in un’abitazione di uno stabile di via Bra. Qui i poliziotti hanno trovato un involucro contenente 25 grammi di cocaina e un panetto di hashish del peso di 220 grammi.