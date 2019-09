A Bardonecchia il 20° rendez vous di fuoristrada "4x4 Prima Neve"

Lo Sporting Club Bardonecchia 2006, in collaborazione con la Scuola Sci BFoxes e il patrocinio della Service Progetto, organizza sabato 14 settembre, con ritrovo a Campo Smith alle ore 9 la ventesima edizione di “4x4 Prima Neve”, rendez vous di fuoristrada.

La manifestazione, che negli anni passati si concludeva ai 2993 m slm del Colle del Sommeillier, lo scorso anno è stata annullata per motivi tecnici e quest’anno, per le note difficoltà viarie, si snoda lungo un itinerario alternativo, suggestivo e molto panoramico di 70 km, che passa in diversi comuni dell’Alta Valle, con arrivo ai 2.800 m slm della Punta Jafferau.

PROGRAMMA

Ritrovo a Campo Smith dalle ore 8,30 alle ore 9,00 per la registrazione dei partecipanti e dei mezzi.

Dalle 9,15 si percorrerà un percorso affascinante d'alta montagna che consentirà agli appassionati di godersi una bella giornata turistica e gastronomica a contatto con la natura.

Da Bardonecchia si sale in una stupenda pineta sino a Punta Colomion (m. 2018, percorsi km 12), si scende a Beaulard (m. 1200, percorsi km 22) e si prende la S.S. 335 passando per i comuni di Oulx e Salbertrand.

Prima di Exilles si abbandona la statale salendo per Eclause (m. 1500, percorsi km 37).

Sotto Eclause si prende la sterrata che passa al Forte Pramand (m. 2000, percorsi km 50), la Galleria dei Saraceni (m. 2200, percorsi km 55) appena recuperata e quindi al Col Basset (m. 2600, percorsi km 62).

Rientrati nel territorio di Bardonecchia con una lunga diagonale in Val Fredda si raggiunge il Forte Jafferau (m. 2800, percorsi km 70).



A tutti i partecipanti verrà consegnato il diploma di partecipazione, dei ricordi e, durante una fumante polentata in rifugio, verranno distribuiti dei premi di partecipazione individuali e di società.

Per maggiori informazioni e per le iscrizioni telefonare ad Aldo Timon, presidente dello Sporting Club 2006, Tel. 340.5374061 o alla Scuola Sci BFoxes Tel. 0122.907689.