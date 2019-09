Fiumi d'inchiostro nel weekend, al via la Torino Tattoo Convention

Scorrono fiumi d’inchiostro nel weekend a Torino che nel fine settimana, per il decimo anno consecutivo, diventa la capitale europea del tattoo!

Al via dal 13 al 15 settembre la Torino Tattoo Convention: più di 400 tatuatori da tutto il mondo, live show, dj set, contest e tutte le ultime novità a tema dedicate ai 15000 appassionati attesi alla kermesse che spegne quest’anno la sua decima candelina in una location nuova e ancora più importante, Lingotto Fiere.

Annoverata tra le 10 fiere più importanti in Europa e tra le 3 migliori in Italia, la Torino Tattoo Convention rappresenta ancora una volta un’occasione imperdibile per vedere all’opera i grandi maestri dell’inchiostro e per farsi realizzare un tatuaggio da professionisti internazionali.

Tra i più attesi: Mambo, Alex Santucci, Stefano Galati, Michele Agostini, Alessio Ventimiglia, Gianluca Artico, Davide Monz, Fabio Onorini, El Tanque e Fulvio Vaccarone. Fra le donne italiane più popolari: Carolina Caos Avalle, Vinnie Cut, Michela Bottin, Anna Rimoli e Sara InkHeart. Sempre più numerosi gli ospiti internazionali, in arrivo anche dall’Australia e dall’Asia: dalla Polonia Max Pniewski, dall’Inghilterra Sorin Cacio, dall’Australia Mr Ping Pong, dalla Russia Sergey Shamott, dalla Corea del Sud Yeo e JD Choongwongart e dal Giappone Yuji Sakurada Horizakura.

Novità di quest’anno gli studi certificati per effettuare la rimozione dei tatuaggi con laser terapia: una consulenza preziosa per tutti i “tatuati pentiti” che vogliono cancellare un disegno ormai sgradito.

Ricchissimo il programma dell’evento: live show, concerti, mostre, esposizioni, lo street food più rock e un dj set con artisti d’eccezione fra i quali Andrea Rock and The Rebel Poets, Rödja, Hellravers, Rise & Betty Style, Simonini e Margot.

Un lounge bar soppalcato permette di ammirare dall’alto gli artisti all’opera e rifocillarsi con un drink. Proprio la zona lounge sarà il palcoscenico di un’altra novità: la limited edition Bulleit™ Bourbon Tattoo Bottle, realizzata dalla famosa tattoo artist Jess Mascetti. In Italia sarà possibile trovare esclusivamente la bottiglia tatuata dalla famosa tatuatrice che sarà in mostra per tutta la durata della manifestazione.

E non è finita qui: protagonisti assoluti delle tre giornate i contest dedicati ai tattoo. Vere e proprie competizioni per premiare i tatuaggi più belli realizzati in convention.

Tre giorni ricchi di inchiostro e divertimento per un evento rumoroso e affascinante, dedicato a tutti gli ink-addicted, ma anche a tutti i curiosi che vogliono respirare un’atmosfera fuori dagli schemi.

Programma completo e orari degli show sono disponibili su www.tattootorino.com

Facebook : Torino Tattoo Convention

Orari :

Venerdì 14.00 – 22.00

Sabato 12.00 – 24.00

Domenica 12.00 – 20.00