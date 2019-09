Master in etica, deontologia e politica sanitaria: riaperte le iscrizioni

Riaperte le iscrizioni al primo Master in Etica, Deontologia e Politica sanitaria organizzato dall’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino e da Coripe Piemonte, il Consorzio per la Ricerca e l'Istruzione Permanente in Economia dell’Università degli Studi di Torino e dell’Università del Piemonte Orientale.

Il nuovo termine per iscriversi è fissato per lunedì 16 settembre.

Sono previste 220 ore di lezione, in tutto 19 settimane da settembre a luglio 2020, tenute il venerdì e il sabato mattina da docenti universitari ed esperti in materie sanitarie.

Informazioni e ulteriori approfondimenti sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino, www.omceo-to.it.