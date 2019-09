Nasce "UGI2": in corso Dante la seconda casa per i bimbi colpiti da tumore [VIDEO]

Un punto di riferimento per gli ex pazienti, i bambini colpiti da tumore. Un supporto per le loro famiglie. Casa UGI “raddoppia” a Torino: è stata presentata oggi UGI2, la seconda sede dell’Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini Onlus, in corso Dante 101.

Al confine tra i quartieri San Salvario e Nizza Millefonti, nel cuore della Circoscrizione 8, UGI2 è una struttura completamente nuova, non residenziale, ma una sede dove l’associazione organizzerà laboratori, iniziative per i pazienti off therapy e per le loro famiglie, oltre che per i bambini e ragazzi che, con l’autorizzazione dei medici, potranno svolgere attività extra ospedaliere. In pratica, UGI2 sarà il luogo dove si forniranno gli strumenti per aiutare famiglie ex pazienti a riprendere il prima possibile il cammino della propria vita.

L’impegno economico per l’acquisto e la realizzazione dei locali di UGI2 è stato di 2.810.580 milioni di euro, di cui il 91% proveniente dai lasciti testamentari. Un dato che evidenzia alla perfezione il legame i torinesi e la realtà di Ugi, vero e proprio punto di riferimento per le tante famiglie che ogni giorno lottano per sconfiggere un tumore. Sono 800 i metri quadri a disposizione dei fruitori della struttura. Le attività educative, scolastiche e ricreative a favore dei bambini verranno ospitate nei salotti, lavoratori e nella palestrina presenti nei due piani di Casa UGI2: al piano terra ci sarà la sala polivalente e la palestra per la riabilitazione psicomotoria, mente al primo piano si svolgeranno le attività quotidiane, i lavoratori e gli incontri con gli psicologi, oltre alle attività di segreteria.

“Ringraziamo la società civile organizzata che si fa carico di dare vita a questi luoghi” è la considerazione della vice sindaca, Sonia Schellino. “È stato fatto un lavoro straordinario - ha poi concluso Schellino - non solo a livello di costruzione ma di filiera”. Particolarmente emozionato anche Enrico Pira, presidente di Ugi Onlus: “Grazie alla generosità di molti disponiamo oggi di UGI2. Siamo orgogliosi di poter offrire la disponibilità di questa nuova sede a tutti gli attori impegnato nel gravoso è meraviglioso compito di consegnare un futuro a tanti piccoli eroi che non hanno conosciuto la fortuna nella loro prima parte di vita”. “La nascita di UGI2 - afferma invece Franca Fagioli, direttore di SC Oncologia Pediatrica - rappresenta un traguardo importante per l’oncologia pediatrica, raggiunto da figure professionali diverse ma guidate da un unico obiettivo quello di non lasciare soli i guariti nell’affrontare gli strascichi della malattia e delle cuore, le ferite psicologiche e l’inserimento sociale”.

L’inaugurazione di UGI2 avrà luogo domenica 15 settembre dalle ore 10 alle ore 19. Per l’occasione verrà inoltre organizzato un evento con una festa di via, spettacoli, musica ed esibizioni su corso Dante. “UGI2 legherà due quartieri, è molto importante non solo per i pazienti e le loro famiglie, anche per noi” ha spiegato Davide Ricca, presidente della Circoscrizione 8. Torino, da oggi, vede raddoppiare gli sforzi per supportare bimbi e famiglie nella lotta contro il tumore.