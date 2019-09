Nichelino, modifiche alla viabilità nei giorni della Festa e della "Corri a San Matteo"

In occasione della gara podistica denominata “Corri a San Matteo 2019”, prevista per domenica 15 settembre, a partire dalle ore 8.45 dello stesso giorno saranno chiusi, a scalare, i seguenti segmenti viari in base al passaggio degli atleti e fino al transito del fine scorsa, indicativamente previsto per le ore 11.30/12: via Turati (punto di ritrovo degli atleti e della partenza della corsa), via Amendola, via Nenni, via Debouche, largo Delle Alpi, via Cacciatori, via Pracavallo, percorso interno al Boschetto.

E poi ancora, via Pracavallo, via XXV Aprile (lungo l’attraversamento pedonale contiguo all’A.S.L.), via Debouché (lungo l’attraversamento pedonale contiguo all’A.S.L.), via Gandhi, via Pallavicino, via Stupinigi, via San Matteo, via Trento, Parco del Castello, viale del Castello, viale Segre, via Occelli, via Amendola, via del Pascolo, via Turati (punto di arrivo della corsa).

Sono istituiti inoltre, con orario 8.30–12, i divieti di transito e di sosta (con tanto di rimozione forzata) nel segmento della via Turati compreso tra le vie Amendola e del Pascolo.

Il 14 e 21 settembre il mercato del sabato di piazza Dalla Chiesa è spostato in via Torino (tratto da via D'Azeglio a via XXV Aprile), piazza Di Vittorio, piazza S. Quirico e via Superga e Paesana.