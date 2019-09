Festambiente ad Alpignano per difendere i diritti climatici

L’evento si apre la mattina con Puliamo il Mondo 2019, presso il quartiere Belvedere con ritrovo al centro commerciale via Costa. Cittadini, studenti, amministratori volontari sono invitati ad una grande azione di pulizia dell'area verde e boschiva della zona, similmente a migliaia di iniziative che avverranno in contemporanea in tutto il mondo.

Sempre nel pomeriggio, dalle 16, saranno in programma molteplici attività per bambini e ragazzi adatte a tutte le fasce di età, oltre che incontri dedicati tra l'altro alla riduzione degli sprechi alimentari, al tema degli orti urbani e al valore delle economie circolari e di comunità. Alle ore 18 degustazione di birre artigianali.

Durante il pomeriggio, alcuni membri del gruppo "Per Alpignano Ciclabile" saranno presenti con uno stand, oltre che con la presenza alla tavola rotonda e con un incontro dedicato alle ore 17.30. "L'obiettivo - spiega Giacomo Bosio consigliere comunale di SiAmo Alpignano, promotore del gruppo - è, come in occasione di Bicincittà, quello di incontrare i cittadini e presentare, discutere e se possibile implementare il piano di mobilità ciclabile cittadina che è stato presentato in giunta all'inizio dell'anno".