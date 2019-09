Non paga le consumazioni e minaccia la barista, 31enne marocchino arrestato dalla Polizia

Un cittadino marocchino di 31 anni è stato arrestato nella notte di martedì per rapina dagli agenti della Squadra Volante.

L’uomo dopo aver fatto ingresso in un bar di via Belfiore ha consumato diverse birre per poi allontanarsi senza pagare. Circa un’ora dopo, è tornato nel locale e con fare prepotente ha chiesto una nuova birra. Al diniego della barista, l’uomo ha prelevato una bottiglia dal frigo. Quando la donna gli ha chiesto d pagare quanto consumato in precedenza, lo straniero ha preso un coltello dal bancone e brandendolo ha minacciato la barista.

Quest’ultima, però, nel frattempo stava comunicando via chat con il proprio compagno, il quale, alla luce dei messaggi ricevuti, ha contattato la polizia, cosa che ha permesso agli agenti di arrivare sul posto e bloccare il trentunenne.

A seguito di accertamenti, è emerso che il cittadino marocchino oltre ad essere irregolare sul Territorio Nazionale aveva precedenti di polizia dello stesso tipo a carico.