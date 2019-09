L'appello degli industriali a Cirio: "Scriviamo insieme i bandi regionali per le aziende"

Autonomia, Torino-Lione, attrazione degli investimenti e alternanza scuola-lavoro senza dimenticare il mondo (in crescita) degli ITS. Sono questi i punti in agenda che gli industriali piemontesi hanno voluto che anche il governatore della Regione, Alberto Cirio, segnasse con la biro rossa tra i propri appunti principali. L'occasione è stato il vertice che si è tenuto nella giornata di mercoledì ad Asti, quando la presidenza di Confindustria Piemonte con gli otto Presidenti delle Associazioni Territoriali piemontesi e il presidente regionale, Fabio Ravanelli si sono ritrovati intorno allo stesso tavolo.



Tra le priorità indirizzate agli uffici della Regione, ognuno per le proprie competenze, c'è tutto un mondo produttivo che a volte fatica a orientarsi all'interno di un contesto ricco di incertezze o di difficoltà, quando non di ritardi. Tra le principali direttrici di sviluppo economico e sociale del Piemonte sono state appunto individuati i concetti di autonomia, formazione, grandi opere, investimenti, fabbrica 4.0, internazionalizzazione, welfare e sviluppo turistico. Tutti ambiti chiave non solo per la nostra regione, ma per tutto il Nord Ovest.

A cominciare proprio dall'autonomia, concetto alla ribalta con il passato governo giallo-verde e ora tornato nel limbo. "Confindustria Piemonte e Liguria intendono definire una proposta congiunta da sottoporre alle due Regioni - si legge in una nota diffusa dagli industriali - a artire dalle posizioni già formalizzate dalle due Giunte regionali".

E a completare le richieste ci sono i finanziamenti per gli ITS e le collaborazioni con le Università (in modo da formare profili adatti alle necessità delle aziende), la continuità dei percorsi formativi, ma anche le infrastrutture. A cominciare dalla Torino-Lione, per la quale si propone di predisporre "una cabina di regia che sia focalizzata su compensazioni e relazioni con i Comuni della Valle di Susa", ma anche la promozione di un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale - GECT del Corridoio Mediterraneo assieme alle regioni europee interessate alla Direttrice, a partire da Auvergne Rhône Alpes.