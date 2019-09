Chivasso fa rima con Nocciolini: torna la grande Festa del dolce tipico (VIDEO)

"In un momento di crisi come questo non possiamo pensare di perdere il patrimonio che abbiamo del commercio, che altrimenti cambierebbe il volto delle nostre città e la qualità della vita". Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom Torino e provincia, parla di Chivasso e di nocciolini, ma non serve un traduttore per capire come il messaggio sia destinato anche ad altre orecchie, in un periodo in cui i canali alternativi di vendita e alcuni provvedimenti rischiano di erodere fette di mercato e clientela.

Attualità, legata però alla tradizione: una tradizione che dalla metà dell'Ottocento ha visto nascere proprio a Chivasso i piccoli dolci a base di meringa e nocciole piemontesi, che da venerdì 20 a domenica 22 settembre celebra la sua Festa. Le ultime due edizioni hanno contato circa 50mila presenze e ora si punta a fare si più, confidando nel meteo e nel calendario.