“Pill/off, le proposte di legge in discussione”: se ne parla lunedì in un incontro organizzato dalla Cgil

“Pill/off, le proposte di legge in discussione”: è il tema di un’iniziativa organizzata dalla Cgil di Torino che si terrà lunedì 16 settembre alle ore 14.30, presso la Cgil in via Pedrotti 5, alla quale parteciperà Susanna Camusso, responsabile Politiche di Genere Cgil nazionale.

In questi mesi la Camera del Lavoro, insieme a tutte le sue strutture, categorie e servizi, è stata in prima fila nella mobilitazione per spiegare le diverse proposte di legge (DDL Pillon e collegati) depositate alla Commissione Giustizia del Senato e per chiederne il ritiro. L’iniziativa di lunedì non solo spiegherà i contenuti delle diverse proposte di legge, ma proverà a contestualizzarle rispetto al diritto italiano e ad una cornice transnazionale, attraverso alcuni contributi importanti del mondo accademico e associativo.

Il programma prevede l’introduzione di Elena Petrosino (Segreteria Cgil Torino), gli interventi di Laura Onofri (Se non ora quando? Torino) “Agenda Europa, una strategia transnazionale”; Mia Caielli (Docente Diritto Costituzionale Università Torino) “Le proposte di legge in discussione e la Costituzione”; Joëlle Long (Docente Diritto di Famiglia Università Torino) “Le proposte di legge in discussione e il Diritto di Famiglia”; Silvia Lorenzino (Avvocata D.i.Re – Donne in Rete Contro la Violenza) “Rapporto GREVIO, l’applicazione della Convenzione di Istanbul in Italia”; Giziana Vetrano (Coordinatrice Torino Pride) “I diritti delle famiglie arcobaleno”.