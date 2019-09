Torino, fa da autista a un pusher in cambio di qualche dose

Quella Cinquecento nera parcheggiata martedì sera all’angolo fra via Gaidano e via Rubino aveva insospettito i poliziotti della Squadra Volante, impegnati in un servizio di controllo del territorio anti-spaccio in zona Mirafiori. Quando l’auto si è mossa, gli agenti sono entrati in azione, fermandola per un controllo.

Il conducente, un cittadino italiano di 37 anni, si è mostrato molto sorpreso alla vista degli agenti; dietro di lui, rannicchiato sui sedili posteriori dell’auto, nel tentativo di non farsi vedere, un cittadino extracomunitario. Questi, un ventitreenne gabonese, ha cercato in tutti i modi di sottrarsi al controllo, sgusciando fuori dall’auto, sotto la quale ha gettato 2 involucri prima di essere definitivamente bloccato. Negli involucri recuperati dai poliziotti erano contenuti 30 grammi di crack.

Il cittadino straniero è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il trentasettenne proprietario dell’auto, che in più occasioni ha cercato di favorire la fuga del pusher, del quale è cliente, è stato denunciato per favoreggiamento personale.