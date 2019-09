Tragico incidente a Volpiano: mezzo pesante contro moto, perde la vita il centauro di 29 anni

Tragico incidente a Volpiano. Un mezzo pesante e una motocicletta si sono scontrate per motivi ancora da ricostruire in corso Europa, all'incrocio con via Pisa. Subito sono parse gravi le condizioni dell'uomo, un giovane di 29 anni, in sella alla BMW, che è rimasto incastrato sotto la vettura.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Volpiano e i sanitari del 118 con l'elisoccorso. Anche l'autista del camion, di origine albanesi, si è subito fermato per prestare aiuto. Ma nonostante tutti i tentativi di salvare lo sfortunato centauro, non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.