Reclutamento volontari per la Giornata Mondiale del cuore "World Heart Day"

L’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione «Lorenzo Greco» Onlus, in occasione della Giornata Mondiale del Cuore “World Heart Day”, organizza due giornate di reclutamento volontari presso la sede del Centro Servizi per il Volontariato Vol.To, in via Giolitti 21 a Torino:

· sabato 14 settembre dalle ore 10 alle 12.30

· giovedì 19 settembre dalle ore 19 alle 22.30

Per informazioni e conferma di partecipazione, i riferimenti sono i seguenti: e-mail progetti@aicr.eu; cell. 351/0638467

I Volontari saranno impiegati negli eventi legati alla Giornata Mondiale del Cuore “World Heart Day”, che a Torino si concentreranno sabato 28 e domenica 29 settembre nel Villaggio del Cuore, allestito tra via Roma e piazza San Carlo, con le seguenti aree: segreteria e accoglienza; educazione gesti salva vita, rianimazione e uso defibrillatore; progetti cardioprotezione; primo soccorso pediatrico e crescita sana minori; educazione alimentare e promozione salute; educazione rischi abuso alcool e fumo e guida sicura; importanza attività fisica e motoria; prevenzione sanitaria (misurazioni glicemia, trigliceridi, colesterolo); new technology; forze dell’ordine e soccorso; progetti nelle scuole.

Ricordiamo che le patologie cardiache rappresentano la principale causa di morte e disabilità nel mondo, colpendo 17,9 milioni di persone all'anno. La “Giornata Mondiale del Cuore” rientra nella campagna di Prevenzione «25 BY 25», che si pone l’obiettivo di ridurre la mortalità cardiovascolare del 25% entro il 2025 promossa dalla World Heart Federation. Infatti, l'80% delle morti premature potrebbero essere evitate promuovendo azioni collettive e agendo sui fattori di rischio: alimentazione scorretta, inattività fisica, consumo di tabacco e abuso di alcol.

Nella “Giornata Mondiale Del Cuore”, si celebra l’importanza della salute del cuore attraverso attività di prevenzione e promozione della salute: controlli sanitari, sensibilizzazione e informazione sugli stili di vita sani, lezioni e dimostrazioni di primo soccorso e uso defibrillatore, in collaborazione con diverse realtà presenti sul territorio.