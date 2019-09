Anarchia agli sportelli e ore d’attesa, l’anagrafe di via Carrera al collasso: “È una vergogna”

Volano parolacce e imprecazioni all’anagrafe di via Carrera. Ennesima mattinata di tensione presso gli uffici della Circoscrizione 4 adibiti al rilascio di certificati e all’emissione delle nuove carte d’identità.

A causa della nota mancanza di personale e delle strumentazioni obsolete in dotazione ai dipendenti, anche l’esperienza di un semplice rilascio di un certificato diventa una vero e proprio atto di fede, impossibile da affrontare se non si è dotati di una buona dose di pazienza.

Lo sa bene Renato (nome di fantasia) che per vedersi stampare un certificato di residenza storico, operazione da un paio di minuti contati, ha dovuto andare due volte in Anagrafe, aspettando in entrambi i casi diverse ore prima di uscire da via Carrera. “La prima volta ho desistito, avevo un impegno lavorativo”. “La seconda, oggi, mi sono prestato prima dell’apertura” racconta l’uomo. Ma la coda, ovviamente, è già lunga ben prima l’apertura degli uffici prevista per le 8.30. Con soli tre numeri in attesa prima di lui, Renato ha pensato di poter passare in fretta. Invece, con grande stupore, per 40 minuti abbondanti dagli sportelli non è stato più chiamato alcun numero.

“Qualcuno ha iniziato a chiedere spiegazioni, altri a imprecare”. Sono volate parole grosse, nonostante la responsabilità dei dipendenti in reception fosse nulla. Le ragioni dei tempi d’attesa infiniti? Appena tre sportelli attivi, decine di persone in coda e computer lenti o addirittura fermi. Dopo più di due ore d’attesa, arrivato finalmente il turno di Renato, il signore è riuscito a svolgere la propria pratica in tre minuti contati, prima di arenarsi al momento del pagamento.

Nessun bancomat a disposizione del personale, o meglio: i bancomat ci sarebbero anche, ma stando al racconto del personale, non sarebbero ancora stati attivati. Ed è di fronte all’ennesimo imprevisto che la professionalità dei dipendenti ha fatto la differenza. L’esasperato utente è stato invitato ad andare al bancomat più vicino, prelevare e saldare il costo del certificato (16 euro) con immediato rilascio, senza fare nuovamente la coda. Metodi di “sopravvivenza” anche per i dipendenti, che temono sempre di più di diventare il bersaglio della rabbia dei torinesi in coda.

“Assumono vigili, ma non ci mandano mai del personale in più” spiega una delle signore che ogni giorno lavora all’anagrafe. Pochi hanno voglia di parlare, ma a denti stretti qualcuno si lascia sfuggire i dubbi circa la promozione dell’assessore all’Innovazione a ministro, nonostante il caso delle anagrafi. In effetti nulla è cambiato rispetto a qualche mese fa, come confermato dal presidente della Circoscrizione 4 Claudio Cerrato: “La situazione – dichiara – si è ormai cristallizzata e, per il momento, non è previsto nessun nuovo inserimento. A pieno regime l'organico prevede cinque persone agli sportelli e back office e due al banco informazioni".

"I ritardi possono essere anche causati da pratiche lunghe da sbrigare ma, con i due pensionamenti previsti nel 2020, non potremo più aprire l'anagrafe se non su prenotazione”. Il rischio di chiusura, quindi, è reale.