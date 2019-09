Scontro tra moto e autocarro nei pressi della stazione di Nichelino: centauro trasportato al Cto

Nel pomeriggio di oggi, sabato 14 settembre, nella trafficata via Torino di Nichelino si è verificato un sinistro stradale che ha coinvolto un uomo alla guida di un motociclo e un commerciante di ortofrutta alla guida di un autocarro.

L'urto è avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria, al civico 228: l'autocarro che circolava su via Torino, direzione centro città, mentre era in procinto di svoltare a sinistra per entrare nel deposito, è stato urtato violentemente nella parte laterale da un motociclo che circolava affiancato nel medesimo senso di marcia.

A seguito dell'urto, il centauro veniva sbalzato violentemente a terra mentre il motociclo si incastrava sotto un veicolo in sosta. La circolazione è rimasta bloccata per tutte le operazioni di soccorso del motociclista, poi trasportato cosciente al Cto di Torino in codice giallo.

Sulla dinamica indaga la Polizia Locale di Nichelino, intervenuta per i rilievi del caso.