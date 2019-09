“Tutti a Pinerolo!” con la Graziella per il Bike Party

Piazza San Donato a Pinerolo oggi diventerà regno della bicicletta con il “Pinerolo Bike Party/Graziella Race”, organizzato da Rbe.

L’evento fa parte del calendario del passaggio del Giro d’Italia e doveva tenersi il 18 maggio, ma è stato rinviato per maltempo.

Ospiti dell’evento: il gruppo Facebook “Pinerolo Pignerol Pinareul Pineiròl”, il Team San Lazzaro – Ciabot, l’associazione Made in Pinerolo, La Classica di Pinerolo cicloturistica per bici e ciclisti d'epoca e il Veloce club.

Chi porterà in piazza una Graziella, riceverà un regalo, mentre per le altre bici, i partecipanti sono inviati a rivederle in una versione personale che sarà votata da una giuria per assegnare un premio.