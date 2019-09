La Palestra del Cibo organizza una gara di solidarietà per aiutare i neonati ospedalizzati

La Palestra del Cibo insieme all'Associazione Le Coccole di Mamma Irene ha in programma per domenica 22 settembre una competizione ad alto tasso di golosità che fa bene anche al cuore, non solo di chi partecipa.

In quella data la Palestra del Cibo festeggia il suo settimo compleanno organizzando una festa con gli amici dell'Associazione con cui già lo scorso anno aveva indetto una gara di torte di mele a scopo benefico che aveva riunito tantissime persone in un clima di grande allegria.

L'Associazione Le Coccole di Mamma Irene nasce in ricordo di Irene Settanta che, in seguito ad un'emorragia cerebrale, purtroppo non è riuscita a gioire della nascita della sua bimba, sopravvissuta nonostante il parto prematuro. Da quell'immensa sofferenza, il papà e la zia della piccola, si sono stretti intorno a lei per assicurarle tutto l'amore di cui sono capaci. Ed è stato proprio entrando in contatto con la terapia intensiva neonatale che hanno conosciuto un mondo di piccoli guerrieri che lottano ogni giorno per la vita, e pensando a loro è nata l'idea di raccogliere un team di volontari che dedicano tempo e passione offrendo un aiuto concreto ai bambini ospedalizzati.

La Palestra del Cibo ha deciso di replicare la bella esperienza lanciando la gara di biscotti, gratuita ed aperta a tutti. Tutte le preparazioni verranno poi assaggiate da una giuria tecnica, presieduta dallo Chef Sergio Maria Teutonico, titolare della Palestra e amico dell'Associazione. Al vincitore verrà offerta una lezione gratuita, per due persone, presso la scuola di cucina e inoltre la ricetta vincitrice sarà replicata dallo Chef come video ricetta sui canali social della Palestra.

Oltre che un momento di festa e golosità, la gara ha un obiettivo importante: aiutare e sostenere l'Associazione Le Coccole di Mamma Irene a raccogliere i fondi necessari per donare un respiratore ai bambini del reparto di terapia intensiva neonatale dell’Ospedale Maria Vittoria di Torino.

“Presenza affettiva, calore umano e amore incondizionato sono la ricetta di base per un sano e armonioso sviluppo psicofisico” commentano i fondatori dell'Associazione e la Palestra del Cibo e i suoi tanti amici sanno bene quanto le ricette bene equilibrate e realizzate con passione facciano la differenza!

Per iscrizioni e informazioni sull'evento: https://lapalestradelcibo.com/gara-di-biscotti/

www.facebook.com/lecoccoledimammairene