"Nonno Ascoltami!": domenica a Torino controlli gratuiti all'udito in piazza Vittorio

In Italia un over 65 su tre, pari a circa 7 milioni, ha problemi di udito: il 47% non ha mai effettuato un controllo. Un problema che ha un costo economico pari a 24 miliardi. Particolarmente a rischio sono gli adolescenti, tanto che l'Organizzazione Mondiale per la Sanità sottolinea che entro il 2050 oltre un miliardo di giovani potrebbe causarsi danni permanenti all'udito per l'uso improprio dei dispositivi audio.

Per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione di questo problema torna per il decimo anno "Nonno Ascoltami! - L'Ospedale in piazza". La campagna di controlli gratuiti all'udito promossa dall'omonima Onlus, nel 2019, coinvolgerà 16 regioni, 36 città, 50 ospedali, 150 medici, 300 audioprotesisti e mille volontari.

In Piemonte le tappe saranno due, domenica 22 settembre ad Alessandria e Torino. All'ombra della Mole l'appuntamento è fissato in piazza Vittorio Veneto, dalle 10 alle 19. "Ho sempre creduto - ha commentato l'assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi - nella prevenzione: tutte le politiche di prevenzione, seppure difficilmente misurabili e senza ritorno immediato di immagine, sono la strada migliore per ottenere grandi risultati"."I nonni stanno diventando un pilastro importante per il sostegno delle famiglie, sempre di più una risorsa: è meritorio investire in questa attività", ha concluso Icardi.