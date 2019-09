Chiara Appendino in visita a Campidoglio

L'evento “C come Creatività” è stata l'occasione, per creativi e artigiani di Borgo Campidoglio, di mettere in mostra le proprie arti e i propri mestieri per un intero weekend, ma anche l'occasione per ricevere una vista gradita quanto inaspettata: quella della Sindaca di Torino Chiara Appendino, non solita a passare da quelle parti.

Appendino si è intrattenuta per buona parte del pomeriggio di sabato in compagnia di residenti e bottegai, accompagnata in un giro del quartiere dal presidente della Circoscrizione 4 Claudio Cerrato: “Le abbiamo presentato – dichiara quest'ultimo – il progetto Come Borgo Campidoglio, nato per rilanciare e sviluppare un'area dalla forte vocazione artigianale: abbiamo condiviso questa visione soprattutto perché include importanti elementi di innovazione come la “Airbnb Experience”, che lega l'ospitalità a percorsi esperienziali nei borghi cittadini”.

La Sindaca si è presentata accompagnata dalla famiglia, con la piccola Sara protagonista di un laboratorio di argilla polimerica a cura dell'associazione Gli Artimani: “Avevamo già organizzato – commenta la presidente Marina Beretta – due eventi simili a maggio e a luglio perché i laboratori sono il nostro cavallo di battaglia: per questo le ho fatto presente l'importanza di promuovere manifestazioni simili, utili ad aggregare gli artigiani presenti sul territorio e a riqualificare il borgo, mentre la figlia mi è sembrata molto contenta di aver partecipato alla nostra attività; ne organizzeremo molte altre nel periodo natalizio. Al presidente Cerrato ho invece chiesto ufficialmente l'installazione di un allaccio alla corrente elettrica che permetta di realizzare eventi culturali e musicali in Piazza Moncenisio”.