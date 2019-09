Nuova veste grafica, nuovi contenuti e nuova pagina sui lavori in corso della “tratta Collegno-Cascine Vica”

E’ online il nuovo sito di Infra.To. Nuova grafica, nuovi contenuti e una nuova pagina dedicata ai lavori in corso per seguire i cantieri da Collegno a Cascine Vica. Foto, descrizioni ed avanzamento lavori saranno sempre disponibili per visualizzare lo stato di avanzamento dei lavori.

Cantieri ma non solo. Nel nuovo sito si potrà vedere e scoprire il significato delle vetrofanie di Nespolo nelle stazioni della linea 1, ripercorrere le tappe salienti della storia della metropolitana ed approfondire gli argomenti sulle attività ed i progetti di Infra.To.

Contestualmente al lancio del nuovo sito riprendono le visite nel cantiere della tratta “Lingotto-Bengasi”.

Le prime 20 persone che manderanno una mail a info@infrato.it potranno partecipare ad una visita “particolare” nel cantiere di piazza Bengasi. Sarà infatti possibile effettuare una passeggiata nel tunnel della metropolitana con i tecnici di Infra.To e vedere lo stato di avanzamento dei lavori.

Potranno partecipare solo i maggiorenni e occorrerà inserire nella mail di richiesta nome, cognome, data e luogo di nascita. La visita si svolgerà nella mattinata del 1 Ottobre salvo diverse necessità per le lavorazioni in corso.