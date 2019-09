Controlli a tappeto a Porta Nuova: un denunciato

E' di 769 persone identificate, 75 bagagli controllati e un denunciato il bilancio della giornata di controlli ad alto impatto effettuata ieri dalla Polizia Ferroviaria alla stazione di Torino Porta Nuova.

Il denunciato, in stato di libertà, è un cittadino italiano, trovato in possesso di droga ai fini di spaccio.

Il Compartimento Polfer Piemonte e Valle d’Aosta ha messo in campo, per l’intera giornata, misure straordinarie di controllo per la tutela dei viaggiatori e di tutto l’ambito ferroviario, che hanno implementato il consueto contrasto delle attività illecite e al contempo aumentato la visibilità e percezione di sicurezza da parte dei viaggiatori.

Nei servizi di controllo sono stati impiegati 18 operatori della Polizia Ferroviaria, in aggiunta a quelli impegnati nei servizi ordinari.