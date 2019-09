Corsa Ferrara, una donna investita da un'auto: ricoverata in codice rosso

Serata movimentata per le ambulanze del 118. Una donna è stata investita da un'auto in corso Ferrara angolo via Traves. E' stata soccorsa e medicata prima di essere portata d'urgenza in codice rosso in ospedale.

Un moto si è invece scontrata con un'auto in corso Regina Margherita angolo corso Marche. Il motociclista è stato portato al Giovanni Bosco in codice giallo.

A Rivalta, infine, sulla pista ciclabile di via Bruino, all'altezza della concessionaria MeCar, un ciclista trentenne è caduto probabilmente da solo. Intubato, lo hanno portato in elisoccorso al CTO.