Domenica 29 settembre la settima "Torino Photo Marathon"

Domenica 29 settembre nella centralissima Piazza Palazzo di Città prenderà il via la “Torino Photo Marathon”, la 7° edizione della maratona fotografica della Città di Torino. 9 temi fotografici e 1 tema video per scoprire con occhi diversi il territorio e mettere alla prova la propria creatività.

In più la possibilità di provare gratuitamente le fantastiche attrezzature dei nostri partner Nikon, Manfrotto e Plaber. L’evento è organizzato da Italia Photo Marathon, con il patrocinio della Città di Torino e di FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche).

La Torino Photo Marathon è un evento culturale che coniuga la passione per la fotografia e la promozione del territorio al quale possono partecipare tutti gli appassionati dotati di qualunque mezzo fotografico digitale. L’appuntamento è per Domenica 29 settembre al Click Point allestito in Piazza Palazzo di Città. Partenza della Torino Photo Marathon alle ore 10.

COME FUNZIONA

Durante l’arco della giornata verranno assegnati 9 temi fotografici e 1 tema video (temi segreti fino al momento del rilascio), allo scopo di stimolare i partecipanti a ricercare elementi inusuali e punti di vista originali della città.

I fotomaratoneti avranno tutta la giornata di domenica 29 per svolgere i temi e tutta la giornata di lunedì 30 per caricare i loro elaborati nella loro area riservata.

Partecipare è facile: basta iscriversi su www.italiaphotomarathon.it/torino

La quota di partecipazione è di 15 € e comprende il kit di gara, la maglietta ufficiale dell’evento e la prova gratuita delle attrezzature.

PROVA GRATUITA ATTREZZATURE

In esclusiva per gli iscritti alla Milano Photo Marathon la prova gratuita per 3 ore delle attrezzature messe a disposizione da NIKON, MANFROTTO e PLABER.

Official Sponsor Tour 2019: Nikon e Manfrotto

City Sponsor: Authos, IREN e Plaber

Radio Ufficiale: RadioGRP

PROGRAMMA COMPLETO

Domenica 29 settembre Ore 9.00 – apertura Click Point, ritiro kit di benvenuto

Ore 10.00 – consegna dei primi 3 temi e 1 tema video

Ore 13.00 – consegna dei successivi 3 temi fotografici

Ore 16.00 – consegna ultimi 3 temi fotografici

Lunedì 30 settembre Ore 23.59 – termine ultimo per caricare foto e video

L’hashtag ufficiale dell’evento è #TorinoPhotoMarathon. Per informazioni: info@italiaphotomarathon.it