Moda e spettacolo protagonisti a Nichelino con la festa di via XXV Aprile

In occasione dei festeggiamenti di San Matteo, patrono di Nichelino, è stata chiusa la via XXV Aprile, con negozi aperti tutto il giorno ed esposizione di bancherelle. E' stata una festa, quella di domenica 15 settembre, che ha coinvolto tantissime persone.

Nel pomeriggio si è svolta la sfilata di moda organizzata dall’Associazione commercianti della via, in particolare Azzurro Abbigliamento, Controvento Abbigliamento, Linea Ottica, per gli accessori e per le acconciature Dimensione Donna by Simona. Grande soddisfazione del Presidente dell’Associazione XXV Aprile: “Il successo di pubblico presente alla prima edizione della sfilata di moda ha confermato ancora di più che la reciproca collaborazione tra i commercianti, è una modalità vincente del commercio di vicinato”.

La manifestazione e l’apertura straordinaria domenicale dei negozi ha contribuito a quelle strategie di marketing che dovrebbero dare la possibilità agli esercizi di vicinato di incrementare il volume di affari e l’opportunità di un concreto contrasto ai centri commerciali.

L’Assessore Sara Sibona, presente all’evento, ha portato i saluti del sindaco Giampiero Tolardo, dimostrando l'interesse e la vicinanza delle istituzioni per l'evento.