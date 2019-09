OGR Tech powered by Talent Garden: un incontro mattutino per parlare di smart housing e social housing

Domani, mercoledì 18 settembre, appuntamento mattutino della community di OGR Tech powered by Talent Garden con Planet Smart City, Djungle e Orangogo che racconteranno i loro progetti sinergici per combinare lo smart housing al social housing.

Una colazione dedicata alle “Smart Cities & Smart Synergies” con tre giovani realtà torinesi di successo che lavorano in sinergia su progetti di impatto tecnologico e sociale.

L’appuntamento sarà alle ore 9 alle OGR Tech, uno degli spazi più grandi d’Europa dedicati all’innovazione e alla ricerca creato da Fondazione CRT, e fa parte di un fitto programma di iniziative dedicate alle tematiche tech, realizzato in collaborazione con Talent Garden, la più grande piattaforma europea di networking e formazione per l’innovazione digitale nata in Italia nel 2011.

La colazione - incontro sarà focalizzata sullo smart housing e sul social housing e si approfondirà come sia possibile creare, anziché semplici quartieri, comunità smart, sostenibili e socialmente inclusive grazie all’integrazione di soluzioni tecnologiche pensate per creare un valore duraturo per i residenti locali.

Protagonisti dell’appuntamento saranno Planet Smart City, Djungle e Orangogo, tre giovani realtà torinesi di successo che lavorano in sinergia su progetti di impatto tecnologico e sociale, che illustreranno i loro progetti su questi temi.